京アニ、新作発表へ　10月25日のイベントで

京都アニメーションが10月25日に新作を発表することが明らかになった。同社はすでに2026年公開予定の「最終楽章 響け！ユーフォニアム」を告知しているが、さらに未発表の新作タイトルが解禁される見込み。

京都アニメーションが10月25〜26日に開催する「第7回京都アニメーションファン感謝イベント『私たちは、いま！！ ―京アニのセカイ展―』」で発表する。10月25日14時からのステージが「京都アニメーション2026 新作発表ステージ」となり、メインキャストやスタッフも登壇予定だという。

イベントの入場券は発売中で、ステージを観覧するには別途「ステージ通し観覧券」が必要となる。一般販売もすでに始まっており、参加作品を紹介するラインナップPVも公開された。

また、入場者には京都アニメーションのスタッフから寄せられた150以上のメッセージを収録した「サンクス！メッセージブック」がプレゼントされることも決定した。このメッセージの実物は会場でも展示される。

京都アニメーションは「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」「ツルネ」「Free!」などのアニメーションを生み出してきた制作会社。今夏には映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」を公開し、テレビアニメ「CITY THE ANIMATION」も放送・配信中だ。



第7回京都アニメーションファン感謝イベント『私たちは、いま！！ ―京アニのセカイ展―』

開催日程

2025年10月25日(土)10:00～18:30 (最終入場18:00)

2025年10月26日(日)10:00～18:00 (最終入場17:30)

※ステージエリアは両日20:00頃まで開場

開催場所

京都市勧業館 みやこめっせ 1F・3F・B1F(日図デザイン博物館)

主催

京都アニメーション

協力

CITY THE ANIMATION 製作委員会

ドラゴン生活向上委員会

『響け！』製作委員会2024

岩鳶町後援会2021

ツルネⅡ製作委員会

ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会

中二病でも製作委員会

©︎Kyoto Animation Co.,Ltd.