【これは孔明の罠だ】横山三国志、アマゾンで50％還元

2025年09月12日 12時30分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

　アマゾンが「Kindle本マンガフェス」の第2弾を9月12日から14日まで実施している。対象タイトルを購入すると50％のポイントが還元される。今回の目玉は横山光輝版「三国志」をはじめとする人気シリーズだ。「葬送のフリーレン」「アルスラーン戦記」「アオアシ」など、最近の人気作品も対象になっている。

　キャンペーンは9月の毎週末4回に分けて実施しており、第3弾は9月19日から21日、第4弾は9月26日から28日に予定されている。それぞれテーマが異なり、対象作品も週ごとに入れ替わるため、連続してチェックする楽しみもある。

横山光輝生誕90周年記念電子出版「Selected Works」　三国志（1） 桃園の誓い
葬送のフリーレン（１） (少年サンデーコミックス)
アルスラーン戦記（１） (週刊少年マガジンコミックス)
アオアシ（１） (ビッグコミックス)
 

