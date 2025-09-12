【これは孔明の罠だ】横山三国志、アマゾンで50％還元

アマゾンが「Kindle本マンガフェス」の第2弾を9月12日から14日まで実施している。対象タイトルを購入すると50％のポイントが還元される。今回の目玉は横山光輝版「三国志」をはじめとする人気シリーズだ。「葬送のフリーレン」「アルスラーン戦記」「アオアシ」など、最近の人気作品も対象になっている。

キャンペーンは9月の毎週末4回に分けて実施しており、第3弾は9月19日から21日、第4弾は9月26日から28日に予定されている。それぞれテーマが異なり、対象作品も週ごとに入れ替わるため、連続してチェックする楽しみもある。