「びじゅチューン！」動画公開終了　NHKのネットサービス変更に伴い

アニメ「びじゅチューン！」の作詞・作曲・歌・アニメーションすべてを手掛ける井上涼氏が9月10日、YouTubeのNHKオフィシャルチャンネル上で公開されていたすべての動画が公開終了となると明らかにした。公開は9月30日まで。公式サイト上でも同じタイミングで閲覧不能になる。

井上氏は公式Xアカウントで、番組全体を見ていない人でも「アニメだけをYouTubeで見ていた」視聴者が少なくないことに言及し、「いろいろな形で見てくださってありがとうございました」と感謝を表明した。

公開終了の背景は、NHKが10月1日から新しいネット配信サービス「NHK ONE」を始めることに伴い、インターネット上での動画公開体制を見直すためとみられている。NHK ONEは、従来の「NHKプラス」を含めた複数のサービスを統合させた新サービス。番組の同時配信や見逃し配信にくわえて、ニュース記事の配信なども実施する（参考：現「NHKプラス」終了へ 新アプリ「NHK ONE」移行には手続きが必要）。