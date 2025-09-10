国内メーカー初 Thunderbolt 5対応ポータブルSSDが登場

アイ・オー・データは9月10日、国内メーカー初のThunderbolt 5対応ポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズを発表した。10月中旬出荷予定で、価格は2TBモデルが8万3380円、4TBモデルが12万2760円、8TBモデルが24万5740円。

「SSPU-TFC」シリーズは、Thunderbolt 5接続と高性能SSDの採用により、読み込み毎秒最大約6000MB、書き込み毎秒最大約5000MBの高速転送を実現。同社のUSB 10Gbps接続の2TB SSDと比較して、転送時間が約3倍高速化した。

アルミボディーの本体はヒートシンクデザインを採用、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上させているほか、一定の温度になると内蔵の温度検知ファンが動作し、大幅な速度低下を防止する。

本体はケーブル一体型で、SSD同様に線長約27cmのケーブルもThunderbolt 5認証済み。大容量の撮影素材を編集するクリエイターなどにおすすめだ。

おもなスペックは以下の通り。

・容量：

2TB：SSPU-TFC2（税込価格8万3380円）

4TB：SSPU-TFC4（税込価格12万2760円）

8TB：SSPU-TFC8（税込価格24万5740円）

・インターフェース：Thunderbolt 5/Thunderbolt 4/USB 40Gbps（USB4）

・コネクター：USB-C

・転送速度：読み込み最大約6000MB/書き込み最大約5000MB

・対応OS：macOS 15.2以降、Windows 11 23H2以降

・出荷時フォーマット：exFAT

・ケーブル長：約27cm（本体に固定）

・サイズ：約150（W）×58（D）×19（H）mm

・重量：約290g