PCなしで使えるドキュメントスキャナー、サンワサプライ

サンワサプライが9月9日、液晶画面を搭載し、パソコンやスマートフォンを使わなくてもスキャンから保存までが完結するドキュメントスキャナー「400-SCN070」を発売した。価格は7万7091円。

最大A3サイズに対応し、書籍の見開きや大判図面、立体物まで置くだけでデータ化できる。1600万画素のCMOSセンサーを搭載し、文字や写真も高精細にスキャン可能だ。LEDライトは3段階で調整ができる。

パソコンに接続すれば、曲面補正やOCR機能など高度な処理も可能だ。さらに、HDMI出力に対応し、授業や会議で教材や資料をディスプレーに映し出せるため、書画カメラとしての用途にも使える。付属のフットペダルや手元シャッターを使えば両手を自由にしたまま撮影することもできる。

本体サイズは幅約39.7×奥行き5.1×高さ33.7cm（使用時）、重量は約254.6g。インターフェースはUSB-B（PC接続用）、USB-A（USBメモリー読込専用・手元シャッター用）、HDMI（映像出力用）を備える。