焼肉食べ放題「すたみな太郎」で九州フェア！チキン南蛮など無心でかきこむ

焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は、9月12日から、九州のご当地メニューを集めた「無心でかきこむ九州フェア」を開催します。

博多名物の鉄板焼肉風や宮崎名物チキン南蛮が登場し、10月24日からは熊本名物高菜めしも加わります。ホルモンカレー焼きそばも新メニューとして10月中旬まで提供されます。

▲博多名物！ 鉄板焼肉風

ニンニクを効かせたパンチのある味わい。ご飯にのせて、さらに別添えの追い唐辛子をトッピングするなどアレンジも可能です。

▲宮崎名物！ チキン南蛮

揚げ鶏の香ばしさにタルタルソースを合わせた定番のご飯がすすむ一品です。

▲熊本名物！ 高菜めし（10月24日～）

辛味と酸味が特徴の郷土料理で、焼肉との相性も良い一品です。

▲ホルモンカレー焼きそば（10月中旬まで）

カレー南蛮風の味付けにホルモンを合わせた濃厚な焼きそばです。

ビュフェ店舗限定の新メニュー＆ズワイガニ寿司も！

さらに、すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗では「秋のプレミアム新メニュー」を9月12日から開始。そばパフェや寿司パフェなどユニークな食べ放題メニューが用意され、9月13日～15日の3日間限定でズワイガニ寿司も登場します。

▲ズワイガニ寿司食べ放題（9月13日～15日限定）

上品な甘みが特徴のズワイガニ寿司を好きなだけ堪能できます。

九州グルメを堪能！

九州の定番グルメから斬新なパフェ系メニューまで幅広く楽しめる今回の企画は、食欲の秋にぴったりです。すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗では、ズワイガニ寿司を3日間限定で販売するので、お近くに対象店舗がある人はお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。