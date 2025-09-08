新潮社、アマゾンで50％還元　「ローマ人の物語」まとめ買いで実質1万2689円オフ

新潮社は9月5日正午、AmazonのKindleストアで同社の電子書籍およそ6400点を対象に、購入額の50％分をポイントで戻すキャンペーンを開始したと発表した。期間は日本時間の9月5日0時00分から9月18日23時59分までの14日間。文芸、ノンフィクション、新潮新書・選書、コミックエッセイなど「文字もの」の電子版が中心で、フェア会場はAmazon内の特設ページに用意されている。

見どころは、受賞・話題作が広く含まれるところ。たとえば本屋大賞でシリーズとして注目を集める宮島未奈「成瀬は信じた道をいく」、映画化で知名度を上げた結城真一郎「#真相をお話しします（新潮文庫）」、養老孟司「人生の壁（新潮新書）」、英訳が英国推理作家協会賞（CWA）ダガー賞の翻訳小説部門で最終候補となった柚木麻子「BUTTER（新潮文庫）」なども対象だ。

見出しに掲げた塩野七生「ローマ人の物語」についても、各巻や合本版のKindle配信があり、I～XV巻をまとめた合本版では販売価格の50％にあたる1万2689円相当のポイントが付与される。