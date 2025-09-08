にじさんじ来栖夏芽の小説、TVアニメ化　「人外教室の人間嫌い教師」2026年1月放送へ

ANYCOLORが運営するVTuberユニット「にじさんじ」に所属する来栖夏芽の小説「人外教室の人間嫌い教師」（KADOKAWA刊）のテレビアニメ化が9月7日に発表された。当日19時開始の「来栖夏芽 お誕生日3Dライブ」のなかでサプライズ告知され、作品公式サイトでも同日に解禁された。2026年1月放送開始。

人魚や人狼などの“人外”（人間以外の種族）の少女たちが“人間になる”ことを目指す女子校に、対人関係に傷を負った青年教師・人間零が赴任し、彼女たちとともに「人間」を学び直していく学園ドラマ。

原作は2022年に1巻が刊行されたKADOKAWA・MF文庫Jの新文芸単行本で、現在4巻まで続いている。コミカライズ（小説の漫画版）も「月刊少年エース」系の公式サイトで公開されてきた。

アニメ版の主要スタッフは、監督が岩永彰、シリーズ構成（脚本統括）が高山カツヒコ、キャラクターデザインが岡田万衣子。アニメーション制作はasread.。キャストは人間零役に増田俊樹、水月鏡花に雨宮天、尾々守一咲に大西沙織、右左美彗に長縄まりあ、羽根田トバリに田辺留依。エンディングテーマ「人間カムトゥルー！」は登場キャラクター4人が歌うと発表されている。