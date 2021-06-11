STORM「テラ盛キャンペーン」開始！SSD無償増量＆保証延長でお得にPC購入

アイティーシーは9月5日より、同社が運営するSTORMの公式ECサイトにて「テラ盛！お得得得3大キャンペーン」を開始する。実施期間は9月30日までで、PCの性能を気軽にアップグレードできる点が大きな魅力となっている。

キャンペーンの最大の特典は、SSDの容量アップだ。通常1TBのSSDを搭載したPCに、空きスロットへ+1TBのSSDを無償で追加できる。これにより、合計2TBの大容量ストレージが利用可能となり、ゲームや動画編集、データ保存も余裕をもって行える。



さらに、通常1年間の保証が対象外製品を除き3ヵ月延長され、長期間にわたり安心して使える点も見逃せない。

加えて、期間中は全国どこでも送料が無料となる。通常2,200円かかる配送料が不要になるため、コストを抑えてよりお得にPCを購入できる。ストレージ容量不足に悩んでいるユーザーや、新しいPCの購入を検討している人にとって、このキャンペーンは絶好のチャンスといえる。

キャンペーンの詳細や購入手続きについては、STORM公式キャンペーンページで確認可能だ。