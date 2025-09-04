このページの本文へ

筋肉の秋、懸垂マシンで本気の宅トレ

2025年09月04日 14時00分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

　自宅トレーニングを愛するITマッチョたちの新しい武器が登場した。Ultimate Lifeが9月6日、「懸垂マシン ライトモデル」を発売するのだ。価格は8480円だが、9月12日までは15%オフの7208円で手に入る。

　コロナ禍で根付いた宅トレ習慣は今も続く。しかし、自重トレーニングだけでは限界がある。そこで登場するのが懸垂マシンだ。懸垂で背中と腕を引き締め、ディップスで胸や肩を爆発的に刺激し、レッグレイズで腹をえぐる。まさに上半身全体を網羅する一台だ。

　シンプルな構造ながら安定感は高い。厚さ1.2mm、幅5cmのスチールパイプに、接地面積の広いゴムヘッドが、トレーニング中のブレを抑えてくれる。さらに、U字型補強バーが約13cmの奥行きを確保し、ダイナミックな動きでも身体をぶつけず快適に攻め込める。高さも150cmから205cmまで10段階調整が可能、部屋に合わせてセットができる。

　宅トレを本気でやるなら、ただの腕立て伏せで満足していてはダメだ。全身を立体的に鍛え込める器具を導入してこそ、真の肉体改造が進むというものだ。

 

