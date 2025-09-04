グーグル・クラウドの日本新代表、元日本マイクロソフトの三上智子氏が就任

グーグル・クラウド・ジャパンは、2025年10月1日付で日本代表に三上智子氏が就任すると発表した。現職の平手智行氏は、Google CloudのVP 兼 エグゼクティブ アドバイザーに就任する。

三上氏は、日本マイクロソフトに20年間在籍。直近では執行役員 常務 エンタープライズサービス事業本部長として、サービスインダストリーにおける大手エンタープライズ顧客の生成AIによるデジルトランスフォーメーションを指揮してきた。在任中には、新たな事業カテゴリーの確立や、中小企業および法人顧客向けクラウドビジネスの成長を牽引したほか、米国本社にて財務や経営戦略、グローバルパートナーシップなど、多岐にわたる要職を歴任している。

三上氏は、「AIとクラウド技術が、ビジネス変革のみならず、日本の未来そのものを再定義し創造するこの重要な転換期に、グーグル・クラウド・ジャパンという素晴らしいチームを率いることを心から光栄に思います」とコメント。「AIの力を最大限に活用しながら、お客様、パートナー様、そして開発者の皆様と共に、日本のあらゆる産業の発展と社会全体の新たな価値創造に貢献していきます」と抱負を述べた。

Google Cloud グローバルレベニュープレジデントのMatt Renne氏は、「現在、Google Cloudはクラウド技術とAIソリューションを活用して、日本企業のデジタル変革を加速しています。Google Cloudの日本市場へのコミットメントはかつて無いほどに高まっており、引き続き、三上氏の高い専門知識とビジョンで、お客様の革新的なイノベーションの推進とAIが主導する未来の構築に貢献してまいります」と述べている。

現代表の平手氏は、2019年から6年間、日本代表としてビジネスをリードしてきた。「Google Cloudが著しく成長をとげている時に次世代のリーダーにバトンを渡したい、という思いを実現できることを光栄に思います。今後も、Google Cloud VP 兼 エグゼクティブ アドバイザーとして会社に貢献できること、そして、三上氏のリーダーシップのもと、グーグル・クラウド・ジャパンがさらに成長していく場面に立ち会うことを楽しみにしています」とコメントした。