応答速度0.03ミリ秒 ゲームで勝つための有機ELモニター、LGから

2025年09月03日 11時10分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

　LGエレクトロニクス・ジャパンは9月2日、応答速度0.03msとリフレッシュレート280Hzという圧倒的な表示性能を持つ26.5インチのゲーミングモニター「27GX700A-B」を発表した。発売は9月4日から順次開始され、実売価格は12万円前後。「勝つためのゲーミングモニター」と銘打つ、美しさと速さを両立させたフラッグシップモデルだ。

　LGの第4世代有機ELパネル「プライマリーRGBタンデムテクノロジー」を初採用し、従来比で消費電力を抑えつつ輝度や色再現性を飛躍的に高めているのが特徴。ピーク輝度1500cd/㎡やDCI-P3カバー率99.5％といった仕様により、映像編集からゲームプレイまで幅広く対応できる映像表現を可能にした。高速な動きの多いFPSゲームなどでも残像感のない表示が可能で、VESAが策定した新基準「ClearMR 13000」を取得している。

　「AMD FreeSync Premium Pro」や「NVIDIA G-SYNC Compatible」にも対応し、ティアリングやカクつきを抑えた滑らかな映像体験を実現。さらに「DTS Headphone\:X」による立体音響や、ブルーライトを抑えつつ色の劣化を防ぐ「Live Color Low Blue Light」、柔軟に調整できるエルゴノミックスタンドなど、長時間プレイ向けの仕様も満載している。

 

