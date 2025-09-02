人気VTuber碧依さくら発「re;BON」1期生9名デビュー決定

人気VTuberの碧依さくらが創設したVTuber事務所「re;BON」は9月1日、2024年10月から半年間にわたって実施したオーディション企画「おかしもオーディション」の合格者を、1期生としてデビューさせることを正式に発表した。

デビュー予定の1期生は、「宮いずな／Miya Izuna」「泉巫るはね／Isumi Ruhane」「遊喜にあ／Yuuki Nia」「空跳つもり／Soratobu Tsumori」「月見ひとか／Tsukimi Hitoka」「純粋なの／Junsui Nano」「ぽぷ・にゃーちふぃんど／Popu Nyarchfiend」「猫乃にゃた／Nekono Nyata」「神圭アガリ／Kamikado Agari」の合計9名となった。

デビュー時期は、2025年9月下旬から順次。ライブツアー「AOI SAKURA Live Tour 2025『4LDK』」の名古屋公演（9月21日）および東京公演（9月28日）で、それぞれの声を初公開予定だ。

碧依さくらは、桜の妖精と雪女のハーフというユニークな設定と、“さくらんぼのように可憐な声”で注目を集めたVTuber。2024年2月4日のデビュー直後、配信視聴者約5万9000人、チャンネル登録者13万人突破という華々しい幕開けを飾り、その後もオリジナル曲「彗星」のリリースや、Zepp Hanedaでのワンマンライブ成功など、個人VTuberとして驚異的なスピードで頭角を現した。