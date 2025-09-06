このページの本文へ

9月7日～11日

【5日間限定】セブン「からあげ棒」など2コ買うと80円引きに

2025年09月06日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

この5日間はセブンに行こう〜！

　セブン‐イレブン・ジャパンは「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」を対象としたセールを、全国のセブン‐イレブンにて9月7日～11日の期間限定で実施する。

2つ購入で80円引き！嬉しい5日間スタート

　セブン-イレブンの人気の揚げ物を、色々な組み合わせでお得に購入できる企画。

　期間中、レジ横の人気の揚げ物「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」のいずれかを2個購入すると80円引きとなる。商品の組み合わせは自由で、例えば同商品2つ購入しても、別商品と組み合わせてもオーケー。

　【対象商品】

・北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ（108円）販売エリア：北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄県

　・北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ（100円）販売エリア：福島県除く東北、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、近畿

　・五目春巻（120円）

　・からあげ棒（198円）

80円引きは大きい！

　2つ購入するとかなりの割引率となるこのキャンペーン。

　なお、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」は9月2日よりじゃがいものホクホク感が高めてリニューアルしている。新しくなった味を試せるのも嬉しい！

　7日からの5日間はセブンのレジ横をチェックしておこう！

　（※文中の価格はすべて税込）

