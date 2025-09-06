【5日間限定】セブン「からあげ棒」など2コ買うと80円引きに

セブン‐イレブン・ジャパンは「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」を対象としたセールを、全国のセブン‐イレブンにて9月7日～11日の期間限定で実施する。

2つ購入で80円引き！嬉しい5日間スタート

セブン-イレブンの人気の揚げ物を、色々な組み合わせでお得に購入できる企画。



期間中、レジ横の人気の揚げ物「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」のいずれかを2個購入すると80円引きとなる。商品の組み合わせは自由で、例えば同商品2つ購入しても、別商品と組み合わせてもオーケー。

【対象商品】

・北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ（108円）販売エリア：北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄県



・北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ（100円）販売エリア：福島県除く東北、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、近畿

・五目春巻（120円）



・からあげ棒（198円）

80円引きは大きい！

2つ購入するとかなりの割引率となるこのキャンペーン。



なお、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」は9月2日よりじゃがいものホクホク感が高めてリニューアルしている。新しくなった味を試せるのも嬉しい！



7日からの5日間はセブンのレジ横をチェックしておこう！

（※文中の価格はすべて税込）