メルカリモバイル、4GB月990円　メルカリ最大14％還元も

メルカリは8月28日、通信サービス「メルカリモバイル」の新料金プランを発表した。2025年9月1日から提供を開始する。

料金プランは従来の2種類から4種類に拡大し、4GB、10GB、20GB、40GBのラインナップとなる。4GBプランは月額990円と、従来2GBの価格据え置きで容量が倍増するのが特徴だ。すでに2GBプランを契約している利用者は、自動的に4GBへ移行する。

さらに、10月1日からは「メルカリ」での利用をお得にする特典プログラムが導入される。特典は「買う特典」と「売る特典」の2種類から選べる仕組みだ。「買う特典」では「メルカード」や「メルペイスマート払い」での買い物にポイント還元が上乗せされ、最大14%の還元が可能になる。「売る特典」では、出品時に使える販売手数料50%オフクーポンを受け取れる。

9月1日から9月30日までのキャンペーン期間には、他社からの乗り換えで「メルカリ」で使える90%オフクーポンが配布されるほか、初めての契約者には登録手数料などが無料になる特典も用意する。