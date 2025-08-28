人気VTuber兎田ぺこら、カーナビになる。「ナビが完璧？これがぺこーらナビってワケ！」

LINEヤフーは8月28日、カーナビアプリ「Yahoo!カーナビ」の有料機能「推しドラ」に、人気VTuber兎田ぺこらを起用すると発表した。ぺこらの録り下ろし音声と、オリジナルの自車アイコンが利用できる。販売期間は2025年8月28日から2026年6月26日まで。オリジナルボイスイメージには以下のようなメッセージを用意する。

「えへっえへっえへっえへっ…ナビが完璧？これがぺこーらナビってワケ！」

「そろそろ帰る？おうち帰りたくなってきた…あははｗｗ 嘘ぺこじゃん！そんな顔しないでよー！」

「さーて、今日もポエームからはじめよっか。…待ちに待ったアンタとのドライブ。助手席に乗るのは美少女・ぺこら。 緊張で震える手、分かってるよ。でも、心配しなくていいからね。ぺこらがいれば、もう、何も怖くない……」

また、同じホロライブ所属のAZKiについても、2024年11月から続く第2弾コンテンツの延長とアップデートが決まり、新たなボイスやデザインが追加された。両者を購入した利用者だけが聞ける掛け合いボイスも実装される。

兎田ぺこらはYouTube登録者数272万人を超える人気VTuber。AZKiも「AZKiナビ」と呼ばれ親しまれてきた。9月11日にはぺこらの公式チャンネルで紹介配信を予定している。