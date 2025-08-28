このページの本文へ

人気VTuber兎田ぺこら、カーナビになる。「ナビが完璧？これがぺこーらナビってワケ！」

2025年08月28日 17時45分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　LINEヤフーは8月28日、カーナビアプリ「Yahoo!カーナビ」の有料機能「推しドラ」に、人気VTuber兎田ぺこらを起用すると発表した。ぺこらの録り下ろし音声と、オリジナルの自車アイコンが利用できる。販売期間は2025年8月28日から2026年6月26日まで。オリジナルボイスイメージには以下のようなメッセージを用意する。

　「えへっえへっえへっえへっ…ナビが完璧？これがぺこーらナビってワケ！」

　「そろそろ帰る？おうち帰りたくなってきた…あははｗｗ 嘘ぺこじゃん！そんな顔しないでよー！」

　「さーて、今日もポエームからはじめよっか。…待ちに待ったアンタとのドライブ。助手席に乗るのは美少女・ぺこら。 緊張で震える手、分かってるよ。でも、心配しなくていいからね。ぺこらがいれば、もう、何も怖くない……」

　また、同じホロライブ所属のAZKiについても、2024年11月から続く第2弾コンテンツの延長とアップデートが決まり、新たなボイスやデザインが追加された。両者を購入した利用者だけが聞ける掛け合いボイスも実装される。

　兎田ぺこらはYouTube登録者数272万人を超える人気VTuber。AZKiも「AZKiナビ」と呼ばれ親しまれてきた。9月11日にはぺこらの公式チャンネルで紹介配信を予定している。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン