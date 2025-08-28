ソニー、「Xperia 1 VII」のトラブルで再発防止と品質管理体制の強化をユーザーに約束する

ソニーは、最新Androidスマートフォン「Xperia 1 VII」について、一部ロットで「電源が落ちる」「再起動がかかる」「電源が入らない」といった事象が発生し、販売を一時停止（8月27日に販売再開）、対象製品の無償交換を実施している件について、あらためて告知文を公表。ユーザーに対して、再発防止への取り組みや品質管理体制の強化を約束している。

その告知文の中では不具合の原因を説明。基板の製造工程において、温度や湿度の影響を受けたことで、基板に不具合が生じたとする。そこで基板製造での管理基準を見直し、影響を適切に制御する工程を追加した。

それ以外の部分についても、類似の工程や機能に影響する各設定値の総点検を実施。また、製造工程において、品質に影響するリスク検証・評価を強化する管理体制を構築するとのこと。この管理体制は、今回の交換用製品や新たに製造する製品ですでに運用している。

そして最後に以下のメッセージをユーザーに対して示している。