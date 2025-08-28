前世代より30%高速化！プロ向け高解像度編集にもピッタリなNVMe SSDが登場

サンディスクは8月28日、AIを活用した負荷の高いワークフローやコンテンツ制作を加速させるために設計されたPCIe Gen 4.0ドライブ「WD Blue SN5100 NVMe SSD」を発表した。販売開始は9月下旬からを予定している。

WD Blue SN5100は、前世代モデルに比べ約30%のスピード向上が図られており、高精細な4K・8K映像や大容量ファイルの編集、レンダリング、転送をこれまで以上に短時間で処理することができるという。また、SANDISK BiCS8 QLC NANDテクノロジーを搭載しており、大容量プロジェクトも快適に扱うことができるという。

この製品は、BiCS8 QLC 3D NANDとCMOS Bonded to Array（CBA）技術により、最大7,100MB/秒の読み出し速度を実現し、SANDISK nCache 4.0テクノロジーでアプリケーションの応答性を高めることで、大容量のデータでもすばやくコピーすることができるとのことだ。