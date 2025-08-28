このページの本文へ

清楚オレンジの魅力をギュッと濃縮！ 「ワッツ◎さーくる」の夢乃きらりがDVDデビュー

2025年08月28日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

　アイドルグループ「ワッツ◎さーくる」の夢乃きらり（ゆめの・きらり）さんが、1st DVD「I.D」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月17日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　2020年11月のグループ発足時から在籍する夢乃さんは、清楚オレンジ担当として活躍中。愛称は「ぷぃ」。アイドルらしい可愛さだけでなく、とても脚が長くてスタイルも抜群だというのが魅力と言えるだろう。3月に千葉県で撮影された、この1st DVDからグラビア活動を始めることになった。

――ロケはいかがでした？

【夢乃きらり】　水着も制服もコスプレもあって、めっちゃ楽しかったです！　基本的には高校生を演じていて、ちょっと気になる先輩（＝視聴者）との関係が描かれた映像になっています。

――シーンとしては？

【夢乃きらり】　プールサイドで先輩と準備運動をしたり、「今日は負けへんで！」とバドミントンで対戦をしたり、「放課後、2人で話さへん？」と誘ったり。普段はゴリゴリの関西弁なので、そこがセリフでも楽しめるようになっています。

――お気に入りは？

【夢乃きらり】　清楚オレンジ担当ですから、やっぱりセーラー服を着ているシーンです。チョコミント色のメイド服を着てカフェでバイトするシーンも、清楚で可愛いシーンに仕上がっていると思います。

――ほか注目は？

【夢乃きらり】　うさぎのコスプレを披露するところです。最初はカチューシャにすると言っていたのですが、大きな耳の付いた被り物に。似合っているかどうか不安でしたが、ファンの方々にも意外と好評でよかったです。

　9月28日に大阪梅田のamHALL（アムホール）にて、生誕祭を開催することも決定。7月16日が誕生日なのだが、ワッツ◎さーくるの全国ツアーで多忙につき、「2ヵ月以上も遅れての開催ですが、ぜひ遊びに来てほしい」と呼びかけた。

