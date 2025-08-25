このページの本文へ

リコール中の電動アシスト自転車で事故　部品が破損して転倒、負傷

2025年08月25日 13時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

リコール対象部品の位置

　消費者庁は8月22日、リコール中のブリヂストンサイクル製リムを搭載した電動アシスト自転車で、走行中に前輪のリムが破損し、使用者が転倒する事故が発生したことを明らかにした。

　同庁によると、事故は6月26日に発生。原因は調査中とされている。

　ブリヂストンサイクルおよび同社から部品供給を受けているヤマハ発動機では、2022年10月11日より、当該部品を使用した製品のリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。

●リコール対象製品

■ブリヂストンサイクル

自転車／電動アシスト自転車

・一部の自転車／電動アシスト自転車用車輪のステンレス製リム（製造期間：2016年12月〜2020年12月）
※ 対象製品は同社専用サイトで検索可能

型番等の記載位置（ブリヂストンサイクル）

型番等の記載位置（ブリヂストンサイクル）

補修用部品

・ステンレス製リム（2016年12月以降に交換された一部製品）

リコール対象部品の特徴（ブリヂストンサイクル）

リコール対象部品の特徴（ブリヂストンサイクル）

■ヤマハ発動機

電動アシスト自転車（製品名とPAS号機番号）

・PAS ナチュラL／PAS ナチュラXL：X0L1-4042926～X0L1-4071975
・PAS ナチュラXLデラックス：X0L1-5018726～X0L1-5021000
・PAS ナチュラスーパー：X0LA-2002726～X0LA-2002875
・PAS Fiona：X1U7-0001001～X1U7-1001300
・PAS Ami：X0L9-2007201～X0L9-5003800
・PAS Ami：X2PC-0001001～X2PC-0001400
・PAS Raffini：X0T3-1001401～X0T3-1001450
・PAS Kiss：X0T4-1001501～X0T4-1001550
・PAS GEAR-U：X0LK-1001351～X0LK-2001725
※ 対象製品は同社専用サイトで検索可能

型番等の記載位置（ヤマハ発動機）

型番等の記載位置（ヤマハ発動機）

補修用部品

・ステンレス製リム（2016年12月以降に交換された一部製品）

リコール対象部品の特徴（ヤマハ発動機）

リコール対象部品の特徴（ヤマハ発動機）

●問い合わせ先

■電話窓口

ブリヂストンサイクル

電話番号：0120-662-722
受付：9時～17時（月〜金）※祝日・休業日等を除く

ヤマハ発動機

電話番号：0120-456-579
受付：10時～12時30分／13時30分～18時（月〜金）※祝日・休業日等を除く

■関連サイト

