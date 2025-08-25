「あざと可愛いくびれ天使」を掲げて人気を伸ばす風愛ことり（かざめ・ことり）さんが、8th DVD「ご主人様とメイドさん」（発売元：竹書房、収録時間：151分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月10日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1月に都内のスタジオで撮影された8th DVDは、とある家のご主人様（＝視聴者）に仕えているメイドという役どころ。妹的な可愛さだけでなく、小悪魔的な魅力もあわせ持つ風愛さんの虜になるファンはあとを絶たず、イベントも参加チケット完売を成し遂げた。

――風愛さんのイメージにピッタリですね。

【風愛ことり】 朝に目覚めてメイド服に着替え、ご主人様を起こすところから始まるのですが、体をほぐしてあげたり、入浴の手伝いをしてあげたり、本当に従順なメイドをやらせていただきました。ほぼ全チャプターが敬語で、関係性を保ちながらお給仕しています。

――なるほど。

【風愛ことり】 いつもなら水着ですが、今回は「メイド服縛り」で古風なものから派手なものまで、いろいろな衣装を着られたのが楽しかったです。メイド服を脱いだら大胆な形のランジェリーが見えたりして、ドキッとするようなシーンが多いのもポイントです。

――オススメは？

【風愛ことり】 赤の可愛いメイド服でオムライスを作るシーンです。ケチャップでハートを描いてから、ご主人様の要望で服を脱いであげるのですが、その瞬間もびっくりすると思うので楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【風愛ことり】 途中で告白シーンがあって、関係性が対等な立場に変わるところです。タメ口でしゃべるようになり、すごく親密になるドラマチックな展開がおもしろいです。シーンとしては、ベッドでイチャイチャするところになります。

――さて、前回の取材のとき、5月になったら新しい発表があると話していましたが。

【風愛ことり】 実はそのへんでもみなさんを振り回しているのですが、いま活動拠点を（地元の）大阪に変えたんです。いい発表ができるようにコツコツと準備を進めているので、SNSに注目してもらえたらうれしいです。

なにが飛び出すのか現時点では分からないが、ファンを喜ばせるような発表になるのは間違いないだろう。グラビア活動も変わらず続けていくというので、次のDVDリリースやグラビア誌での撮り下ろしを期待したいところだ。