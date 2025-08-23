モデルやインフルエンサーとして人気の高橋かのさんが、8th DVD「かのカノ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4400円）の発売記念イベントを8月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2023年6月の1st DVDから、3ヶ月に1回ずつリリースを重ねて2年で8thを達成。その間にデジタル写真集は5冊も出ているし、週刊SPA!の名物企画を表彰する「グラビアン魂アワード2024」でリリー・フランキー大賞を獲得。グラビアに関しても文句なしの活躍だと言えるだろう。イベント開催は1st以来なので2年ぶりである。

――どんな内容ですか？

【高橋かの】 4月に千葉県でロケが行なわれたのですが、タイトル通り彼女感のある映像になっています。家でくつろいだり、海ではしゃいだり、普段の自分と変わらない雰囲気が出せたと思います。

――ロケはいかがでした？

【高橋かの】 恥ずかしいシーンも多かったし、自分のなかで精一杯がんばりました。特にセリフを言うのが恥ずかしかったので、「カメラマンさんと2人きりにさせてください」とお願いして、周囲に見られないように撮っていました。

――それは大変でしたね。

【高橋かの】 特に黒猫のコスプレを披露するシーンがあって、イメージDVDでありがちな「◯◯ニャン」というセリフは恥ずかしくて言えないと断ったほど。そこはマイナス点だと思うので、今作は（100点満点で）70点にさせてください（笑）。

――お気に入りは？

【高橋かの】 ラストの夜ベッドのシーンです。白のガーターランジェリーを着ているのですが、個人的に欲しいと思うほどめっちゃ可愛いかったです。襦袢を着るシーンも、いまで着る機会がなかったので注目してほしいです。

2年ぶりのイベントのステージには、ピンクの可愛いファーの衣装で登場。「ずっと着たかったうさぎのコスプレです。実は耳もあるのですが、大きすぎたので外してきました（笑）」と説明を加えた。女性ファンも多い高橋さんなので、SNSはメイクや美容に関することが中心だが、グラビアの話題もあるのでチェックを欠かさずに！