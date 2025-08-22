AKRacing、ファジアーノ岡山のホームスタジアムに選手用ベンチシートを導入、共通デザインのゲーミングチェアも発売開始

テックウインドは、同社が取り扱うゲーミングチェアブランド「AKRacing」によるオリジナルデザインの選手・監督用ベンチシートを、J1リーグ所属のファジアーノ岡山のホームスタジアムであるJFE晴れの国スタジアムに導入することを発表した。この新しいシートは、8月23日からの湘南ベルマーレ戦で運用開始される。



オリジナルデザインの選手・監督用ベンチシートは、ファジアーノ岡山のクラブエンブレムやロゴが背もたれと座面に施されており、チームカラーであるファジアーノレッドを大胆に採用している。ベースモデルはOvertureシリーズであり、サッカースタジアムやプロ野球スタジアムでも実績があるモデルだ。

また、ベンチシートと同じデザインを採用した「ファジアーノ岡山 ゲーミングチェア」も発売される。このチェアは、家庭でのサッカー観戦やデスクワーク、ゲーム、リラックスタイムなど、あらゆるシーンで使用可能で、ヘッドレストやランバーサポート、アームレストが付属するデスクチェア仕様となっている。購入はAKRacing公式直販サイトにて受注生産方式で行われる。

