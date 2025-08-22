マクドナルド、ポケモン転売騒動受けて好感度「下がった」5割弱

ノウンズ調べ

マクドナルドの「ポケモン ハッピーセット」をめぐる騒動が消費者の意識に影を落としている。

消費者データ分析サービス「Knowns 消費者リサーチ」を運営するノウンズが8月19日に実施した調査によると、今回の件を知った人のうち47％が「マクドナルドへの好感度が下がった」と答え、37.6％は「変わらない」とした。

発売初日に特典のポケモンカードが配布終了する事態があり、転売目的の大量購入や食べ残しがSNSで批判を浴びたことが背景。ハッピーセットは子どもを主なターゲットにした商品だが、実際には大人の収集欲も購入動機の大きな割合を占めていた。

騒動の要因と考えられる点については、「一部購入者のモラル問題」との回答が最多だったが、「仕組み設計の甘さ」を指摘する声も半数近くあり、準備不足が信頼低下につながったと考えられる。

今後のポケモンコラボに参加したいかを尋ねると、「条件次第で参加したい」が最も多く33.3％を占めたものの、「興味はない」「参加しない」も合わせて55％に達しており、参加意欲は二極化しているようだ。