アイオーから、有機ELゲーミングモニターがキタ！ QD-OLEDパネル＆27型で10万円切り

アイ・オー・データ機器は、同社初となる有機ELパネル採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta LCD-GDQ271UEL」を発表した。8月末の出荷開始予定で、予想実売価格は9万8780円。

LCD-GDQ271UELは量子ドット技術を用いた有機ELパネル（QD-OLED）を採用しており、27型WQHD解像度（2560×1440）で、280Hzのリフレッシュレート、0.03msの応答速度、150万：1のコントラスト比といった極めて高い性能をを持つ。最大輝度はHDR時に1000cd/m2。

QD-OLEDパネル特有の要素として、W（ホワイト）の画素を用いないため、文字の滲みが軽減されることでビジネス用途でも活用できる。また、日本ユーザーならではの安心要素も備えており、各種の焼き付き防止技術とともに「3年間の焼き付き保証」をプラスする。

入力端子はHDMI×2＋DisplayPort。5W＋5Wのスピーカーを内蔵。本体サイズ（スタンド込み）は約611×230×434～584mm。スタンドはチルト角が上20度／下5度、左右は22.5度、高さ調整は150mm、縦回転にも対応。VESAマウントは100×100mm。