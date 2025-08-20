このページの本文へ

UQ mobile、すでに受付終了の旧プランも11月から値上げ　サブスク利用者なら新プラン乗換がいい!?

2025年08月20日 19時00分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

UQ mobileの旧プランが11月から値上げ（＋ギガ増量）

　KDDIのサブブランド「UQ mobile」は、11月1日からの旧料金プラン（すべて新規受付終了）の値上げと通信量の増量を発表した。対象となるのは以下のとおり。6月に開始された新プラン「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」は対象外となっている。値上げの理由としては「物価高騰」が挙げられている。

UQ

現行プランと比べるとまだ若干安いが
サブスクを組み合わせるとトクになるケースも

　もう少し具体的に内容を見ていくと、「コミコミプラン＋」は月33GBから月35GB（＋1回10分までの通話定額）になり、料金は3278円から3498円に。

UQ

　現行プランの「コミコミプランバリュー」（月3828円）は同じく月35GBの通信量と1回10分以内の通話定額が含まれているが、さらに「Pontaパス」と、各種サブスク利用時にポイントが発生する「サブスクぷらすポイント」がセット。

　値上げ後でも「コミコミプラン＋」との間で生じる330円の差額は、NetflixやYouTube Premiumなどのサブスクを組み合わせていれば、元が取れる、さらにオトクになる計算も成り立つ（「トクトクプラン2」はPontaパスはなく、サブスクぷらすポイントのみ）。

UQ

Google Oneも対象サービスに加わる予定

　また、UQ mobileのユーザーが通信衛星との直接通信サービス「au Starlink Direct」を契約した場合、従来は「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」のユーザーのみ月550円で、他のプランだと月1650円だったが、11月1日からは全プランで月550円で利用できるようになる。


■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン