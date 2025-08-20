UQ mobile、すでに受付終了の旧プランも11月から値上げ　サブスク利用者なら新プラン乗換がいい!?

UQ mobileの旧プランが11月から値上げ（＋ギガ増量）

KDDIのサブブランド「UQ mobile」は、11月1日からの旧料金プラン（すべて新規受付終了）の値上げと通信量の増量を発表した。対象となるのは以下のとおり。6月に開始された新プラン「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」は対象外となっている。値上げの理由としては「物価高騰」が挙げられている。

現行プランと比べるとまだ若干安いが

サブスクを組み合わせるとトクになるケースも

もう少し具体的に内容を見ていくと、「コミコミプラン＋」は月33GBから月35GB（＋1回10分までの通話定額）になり、料金は3278円から3498円に。

現行プランの「コミコミプランバリュー」（月3828円）は同じく月35GBの通信量と1回10分以内の通話定額が含まれているが、さらに「Pontaパス」と、各種サブスク利用時にポイントが発生する「サブスクぷらすポイント」がセット。

値上げ後でも「コミコミプラン＋」との間で生じる330円の差額は、NetflixやYouTube Premiumなどのサブスクを組み合わせていれば、元が取れる、さらにオトクになる計算も成り立つ（「トクトクプラン2」はPontaパスはなく、サブスクぷらすポイントのみ）。

また、UQ mobileのユーザーが通信衛星との直接通信サービス「au Starlink Direct」を契約した場合、従来は「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」のユーザーのみ月550円で、他のプランだと月1650円だったが、11月1日からは全プランで月550円で利用できるようになる。