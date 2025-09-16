ノジマ、最大2万円還元　大決算セール

家電量販店のノジマが9月13日から9月30日までの約2週間、店舗とオンラインで「決算セール」を実施。モバイル会員を対象に最大2万円分のノジマポイントを進呈する。

購入金額が5万円以上で5000ポイント、10万円で1万ポイント、15万円で1万5000ポイント、20万円で2万ポイントを還元する（最大10％ポイント換算）。対象商品や条件は同社指定に限られ、期間中1人1回限りの適用となる。