ノジマ、最大2万円還元　大決算セール

2025年09月16日 10時45分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

　家電量販店のノジマが9月13日から9月30日までの約2週間、店舗とオンラインで「決算セール」を実施。モバイル会員を対象に最大2万円分のノジマポイントを進呈する。

　購入金額が5万円以上で5000ポイント、10万円で1万ポイント、15万円で1万5000ポイント、20万円で2万ポイントを還元する（最大10％ポイント換算）。対象商品や条件は同社指定に限られ、期間中1人1回限りの適用となる。

 

