電動シェーバーに自撮り棒！ シャオミらしい便利製品が4つも登場

シャオミは今日19日、電動シェーバー「電動シェーバー S101」、いわゆる自撮り棒の「ズームセルフィースティック三脚」「セルフィースティック三脚 Mini」、Eインクディスプレー搭載の「スマート温湿度計 Pro」、スマートバンド「Smart Band 9 Active」の新色（パープル、グリーン）を発売する。

販売チャンネルはいずれも販売チャンネルは、Xiaomi Store イオンモール浦和美園店、Xiaomi Store イオンモール川口店、Xiaomi公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式楽天市場店、Amazon.co.jp。

18枚刃で深ぞりもできる

Xiaomi 電動シェーバー S101

18枚刃とスマートスピードコントロールを搭載し、高いシェービング効率でサッと早剃り、スッキリとした仕上がりを実現します。3つの独立したフローティングヘッドと6つのシェービング角度で、剃りにくい部分も簡単にシェービングでき、1.5時間のフル充電で60日間使用可能です。Type-C対応でIPX7防水等級のため丸洗いも簡単にできます。

価格は2380円で、交換用ヘッドが980円。

室温と湿度を可視化して健康のチェックに

Xiaomi スマート温湿度計 Pro

3.7型のEインクディスプレーにより、どの角度からでも画面の視認性をキープします。高精度センサーで温湿度の微細な変化を素早く検知し、正確な時間を表示。温度と湿度を同時に表示し、Xiaomi Homeアプリと接続することで過去6ヵ月の温湿度履歴データを確認できます。ボタン電池2個で約1年間動作します。

価格は2980円。

三脚にもなる高性能自撮り棒

Xiaomi ズームセルフィースティック三脚

約1.6mの超ロング伸縮ポールで簡単にワイドショットを撮影できる自撮り棒。ワンタッチで折りたたみ可能で、自撮り棒としても三脚としても使えます。安定性を高める亜鉛合金の傘骨構造で安定性と耐荷重性を実現し、Bluetoothリモコンで離れた場所からでもワンタップで自撮り（写真・動画）が可能。回転可能な電話クリップ内蔵で、ローアングルとハイアングル両方のショットを手軽に撮影できます。

価格は3940円。

コンパクトで持ち歩きに便利

Xiaomi セルフィースティック三脚 Mini

目的によって手持ち三脚、スマホホルダー、自撮り棒として使えるコンパクトなセルフィースティック。回転可能な電話クリップ内蔵で、縦向きと横向き両方のモードで撮影可能。ハンドルにシームレスに収納された三脚により、安定した撮影を実現し、Bluetoothリモコンがハンズフリーでの自撮りをサポートします。重さは155gと軽量なので、旅行や外出先に持って行きやすくなっています。

価格は2380円。

軽量薄型スマートバンドにカラバリ2色追加

Xiaomi Smart Band 9 Active

すでに発売済みの「Smart Band 9 Active」に新色としてパープルとグリーンが追加されました。製品自体は1.47型液晶ディスプレーと、9.99mmの薄型軽量設計が特徴です。最大18日間持続可能な長時間バッテリーを搭載し、50種類のスポーツモードと5ATMの防水規格にも対応しています。

価格は2980円。