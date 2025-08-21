スタメンを目指してメンバーが競い合うところが魅力。新機軸のグループ「321アイドル部」でも活躍する塩見きら（しおみ・きら）さんが、2nd DVD「スキ・キライ」（発売元：竹書房、収録時間：116分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月10日、ソフマップAKIBA アミューズメントで開催した。

7月にファン待望の1st写真集「きらららぽん」が発売され、グラビア活動も絶好調と言える塩見さん。今春に千葉県で撮影された2nd DVDは、「交際中の彼氏と一緒に過ごす」がコンセプトの映像である。ステージには可愛いうさぎのコスプレ衣装で登場したが、右目の眼帯はなにか理由があるのだろうか……？

――いま着ている衣装のことから聞かせてください。

【塩見きら】 耳を付けるとファンの方々も喜んでくれるし、暑いですが本日のイベント限定で選びました！ 眼帯に関しては、つい先日に海でバナナボートをしていたとき、転覆して怪我しちゃったのでリアル眼帯です。意外と衣装との組み合わせがサマになっていて、みなさんに「可愛い」と言ってもらえてよかったです。

――では、2nd DVDについても。

【塩見きら】 コンセプト通りですが海に遊びに出かけたり、「一緒にいてくれる？」とベッドでイチャイチャを始めたり、コスプレで真っ赤なバニーの衣装を披露したり。特にバニーは撮影会くらいでしか着ないから大好評でした。

――オススメは？

【塩見きら】 部屋でエクササイズして汗を流すシーンです。グラビアでよく見かける（カルバン・クラインの）ビキニショーツに憧れていたし、色はグレーとピンクの2種類が用意されて迷ったのですが、ピンクを選んだら可愛くてびっくりました。

――ロケで苦労したことはありました？

【塩見きら】 DVDタイトルが「スキ・キライ」ですからね。甘える様子とツンツンしている様子のギャップを楽しんでほしかったし、両者を上手に表現するのが大変でした。表情やポージングはもっと改善させたいです。

321アイドル部については、9月26日に開催される「ライバー祭り2025 前夜祭×4期アイドル部ラストライブ！」と翌27日の「ライバー祭り2025」に出演。いずれも渋谷ストリームホールにて。「以前に活動していた神宿（かみやど）でもワンマンをやらせてもらった大きな箱。そこでまたライブができるのはうれしいし、ぜひみなさんに来てもらいたい」と来場を呼びかけた。