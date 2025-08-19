恵比寿マスカッツで名を馳せた「まいてぃ」さんが、5th DVD「ミス・ノーパンティ」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを7月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

愛称「Tバック隊長」で活躍するまいてぃさんだが、2024年4月にFRIDAY誌上に撮り下ろしが掲載され、公認会計士を目指して勉強中だということも話題に。イメージDVDは実に5年となるが、愛称を正々堂々と表現しようと調整を重ね、ようやくリリースに漕ぎ着けたそうである。ロケは今年に入ってから、都内のスタジオで行なわれている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【まいてぃ】 屋外で毛皮のコートをはだけたり、メイドの格好でお給仕してから服を脱いだり、なにも着ていない状態でバスタブに浸かるシーンも。DVDタイトル通りの内容になっています。

――オススメは？

【まいてぃ】 緑色のニットワンピース姿で登場する冒頭のシーンです。すごく可愛い服なのですが、その下に着けているのは金色の極小ビキニ。脱いだときのギャップがすごいので、撮影中もドキドキして興奮しちゃいました。

――ほか注目は？

【まいてぃ】 ベッドの上で彼氏（＝視聴者）とイチャイチャするシーンです。真っ白なシーツを奪い合う感じが自分らしいかなって。マネージャーさんやスタッフの方々が笑いながらシーツを引っ張ってくれて、楽しいロケ現場だったのも思い出です。

――ファンからの評判は？

【まいてぃ】 「まいてぃ、こんなに脱いじゃって大丈夫？」といった心配の意見はなく、むしろ「どんどんやってほしい」と言われました。現場のオフショットがセンシティブ判定で消されてしまい、SNSでバズれなかったのが残念です（笑）。

――公認会計士の勉強のほうは？

【まいてぃ】 もう2年ちょっと勉強を続けていますが、合格まで5年以上かかることも当たり前なので長い道のりだと思っています。でも、Tバックで電卓を叩くという夢を叶えるためにがんばります！

司法試験と並んで文系で最難関の国家資格だし、グラドルが合格となれば大きなニュースになるのは必至。腰を据えて勉強に励む姿を応援するほかないだろう。この5th DVDから派生したVR作品「ノーパンティまいてぃ×8KVR」も8月3日から配信が始まったので要チェック！