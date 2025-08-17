今夏に「ミスヤングチャンピオン2025」グランプリに輝いた葵 りんご（あおい・りんご）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月10日、ソフマップAKIBA アミューズメントで開催した。

2024年7月にアイドルグループ「アルカナビス」に加入し、魅惑のパープル担当として活躍してきた葵さん。アルカナビスは5月18日のライブもって解散となったが、ミスヤングチャンピオンのグランプリ受賞と1st DVDリリースが重なり、グラビアという新たな分野で絶好のスタートを切ったところだ。

――1st DVDの内容は？

【葵 りんご】 先生（＝視聴者）に恋をする高校生を演じています。グレーのブレザー姿で走りながら登校するシーンに始まり、一緒に運動して汗を流したり、海に遊びに出かけたりする様子が楽しめます。

――ロケはいかがでした？

【葵 りんご】 大きなプールや庭のある宮古島のリゾートヴィラだったのですが、そんな豪華なロケーションを独り占めして過ごせたのが楽しかったです。特に広い庭でバドミントンをやったところがお気に入り。スタッフ全員を巻き込みながらがんばりました。

――オススメは？

【葵 りんご】 海に遊びに行ったとき、先生に「踊ろうよ！」と誘うシーンです。アイドル時代もダンスはあまり得意じゃなかったし、視聴したら「なにを踊っているのか分からない」になるかもしれませんが、可愛く＆楽しくやっているのが伝わると思います。

――ほか注目は？

【葵 りんご】 朝ベッドのシーンです。超ゆるゆるのタンクトップを着て寝転がるところは、恥ずかしかったですが必見です。メイクも薄めで寝起き感があるし、ちょっと大人の彼女みたいな雰囲気になっています。

――今後の抱負も。

【葵 りんご】 いまグラビアをメインに活動しているので、表紙ジャックできるくらい有名になりたいです。憧れているのは、元・HKT48の田中美久（たなか・みく）さん。撮影会もやっているので参加してもらえるとうれしいです。

これだけ可愛くて非の打ち所のないボディーの新人は稀だし、2025年下半期の台風の目となる可能性は十分にある。8月23日に横浜中華街で、翌24日にも埼玉県の川越で個人撮影会を実施予定なので、SNSでチェックしてほしい。