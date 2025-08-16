高級ラウンジ「JUNGLE銀座」で働きながらグラビア活動中の朝日向まり（あさひな・まり）さんが、2nd DVD「Please マリー me!!」（発売元：エアーコントロール、収録時間：160分、価格：4378円）の発売記念イベントを8月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

圧倒的な美しさでグラビア界に衝撃を与えた1st DVDからわずか3ヵ月。早くもリリースされた朝日向さんの2nd DVDは、今年に入ってから千葉県の鴨川で撮影された映像。アパートの管理人、妹、家庭教師など、チャプターごとに異なる役柄で魅せる内容である。

――どんなシーンを撮りましたか？

【朝日向まり】 アパートの管理人役から始まるのですが、受験勉強で忙しそうな住人に「私が掃除してあげようか？」と話しかけて部屋に入る展開。その次は妹役で、朝ベッドでお兄ちゃんを起こしたりします。愛人設定などもあり、いろいろな朝日向まりを楽しんでいただけると思います。

――オススメは？

【朝日向まり】 生徒を演じているシーンです。先生との禁断の恋が描かれるのですが、ドライブデートしたときの車中のイチャイチャがすごいです。制服を着たことも印象に残ったし、まだ現役でイケるかなと感じました。

――特に大人っぽいのは？

【朝日向まり】 エステティシャン役のシーンです。最初はお客さんに施術していますが、途中で立場が逆転してオイルマッサージされてしまうという……。体がツヤツヤになっていく様子に、ムラっとする方が多いんじゃないでしょうか（笑）。

――実際の朝日向さんに近いのは？

【朝日向まり】 弟と一緒に住む、お姉ちゃんの役を演じたときです。ベージュ色の水着でバスタブに浸かるシーンがあるのですが、リアルな私も温泉が大好きだし、素の自分に戻ったような気持ちになりました。表情にも注目してほしいです。

8月6日に京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2025 Autumn＆Winter」にも上品なミニドレス姿で出演しており、モデルとしての活躍にも期待が寄せられるところ。「グラビアも女優業もがんばって、多方面で活躍できる人になりたい」と抱負を語った。