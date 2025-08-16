このページの本文へ

8月18日スタート

牛角、29品ぜーんぶ100円引きに！“年イチ焼肉の日”平日に開催

2025年08月16日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

平日限定の企画をチェック

　牛角では8月18日から8月29日の平日限定で「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を実施する。

29品に使える！平日限定キャンペーン

　牛角で、8月29日の「焼肉の日」を記念した平日限定の企画を開催する。

　「年に一度の焼肉の日キャンペーン」は、黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿110円引きに、全29品注文した場合は総額2900円引きとなる企画。

　実施期間は8月18日から8月29日の平日。実施店舗は全国の牛角店舗（牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く）

キャンペーン専用ページのQRコードの提示で割引となる

　キャンペーン専用ページのQRコードを提示することで対象商品の29品が各1皿110円引きとなる。各1品1皿のみ割引が適用される。

＜対象メニュー例＞
「黒毛和牛カルビ」968円→858円
「黒毛和牛ゲタカルビ」1078円→968円
「上タン塩」1518円→1408円
「牛角ハラミ」748円→638円
「やみつきハラミ 味噌にんにく」638円→528円
「ファミリーカルビ」550円→440円

29品が対象

※割引前の飲食代金3300円以上で利用可
※その他クーポン券・優待サービスとの併用は不可

　キャンペーン特設ページはこちら
夏休み最後の思い出に！

　定番メニューからサイドメニューはもちろん、ドリンクやデザートまで割引なのは嬉しい〜！対象メニューだけでも十分お腹いっぱい楽しめそうだ。

　夏休み最後の思い出作りや、9月に向けたスタミナ付けに利用してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

