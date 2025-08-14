太めん130g“超大盛り”！食べ応え自慢の「家系」「豚醤油」がスーパーカップから

エースコックは「超大盛りスーパーカップ 横浜家系豚骨醤油ラーメン」「同 濃厚豚醤油ラーメン」を9月8日から発売します。価格はいずれも321円。

めん130g「超大盛りスーパーカップ」2品

カップめんブランドスーパーカップより“量も旨さも超スーパー”という、130gのめんを使用した超大盛りタイプが登場。



キレのある醤油の旨みと鶏油の風味を特徴とした「横浜家系豚骨醤油ラーメン」と、重厚な豚の旨みとニンニクの風味がポイントの「濃厚豚醤油ラーメン」の2品。いずれも、ボリューム満点の太めんが使用されています。

▲超大盛りスーパーカップ 横浜家系豚骨醤油ラーメン



しっかりとした弾力と滑らかさのある丸刃の太めんを使用。スープは、ポークをベースにガーリックの旨みや醤油のコクを加えた豚骨醤油スープ。別添の液体スープを加えることで、鶏油の風味が広がり、深い味わいが楽しめるとのことです。具材は、肉そぼろ、ほうれんそう、焼のり。

▲超大盛りスーパーカップ 濃厚豚醤油ラーメン



しっかりとした弾力と滑らかさを併せ持つ角刃の太めん。スープは、ポークをベースにオニオンやキャベツの旨みを加えた豚骨醤油スープ。別添の液体スープによって醤油のコクやニンニクのパンチを加えると、食欲をそそる味わいに仕上がるとのことです。キャベツ、肉そぼろ、にんにく入り。

食欲の秋に向けてうれしいガッツリ系

カップ麺のボリュームが少し物足りないという人にうれしい大盛りな内容です。「家系」「豚醤油」と味も濃厚、こってり系なのでお腹が空いてたまらない時にぴったり。



9月に入れば季節は徐々に食欲の秋に移行します。季節の移り変わりの切なさにも超大盛りが寄り添ってくれるかも。

※記事中の価格は税込