KEF、LS50コレクションに新色追加！モス・グリーンとサンド・シェルがデビュー

KEF JAPANは、8月12日からLS50コレクションの2つの新色、モス・グリーンとサンド・シェルの先行発売を開始した。一般発売日は8月22日となる。これらの新色は、KEFのミニマリズムの理念を体現しているとのこと。

新色のモス・グリーンは、アーストーンによる落ち着きを演出し、一方のサンド・シェルはリラックス感をもたらす温かみを持っている。どちらも自然を感じさせる色合いで、様々な室内空間に溶け込むデザインが魅力だ。製品の希望小売価格は、LS50 Metaが187,000円、LS50 Wireless IIが363,000円となっている。



LS50 Metaは、Metamaterial Absorption Technology搭載の12世代Uni-Qドライバーユニットを備えたラウドスピーカーで、卓越した音響性能を実現する。どの位置からでも精細な音を楽しむことができ、イギリスのオーディオメディア「What Hi-Fi?」からもBest Bookshelf speakers 2025の第一位として高い評価を受けているという。

また、LS50 Wireless IIはハイパフォーマンスのオールインワン・スピーカーシステムとして、AirPlay 2やChromecastに対応し、無線で好きな音楽を楽しむことができるという。TVやゲーム機、レコードプレーヤーとも接続可能な点も大きな特徴となっている。