2024年までレースクイーンとして活躍した蒼 雪乃（あおい・ゆきの）さんが、1st DVD「いやしの島」（発売元：竹書房、収録時間：118分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月26日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2020年に「Kawasaki KAZEギャル」として活動を始めた蒼さんは、「日本レースクイーン大賞 2022」新人部門で実行委員会特別賞を獲得。その美脚とおっとりした性格で多くのファンを虜にした。まさかのDVDデビューということで、会場にも多くのファンが応援に駆けつけた。

――1st DVDの内容は？

【蒼 雪乃】 4月に石垣島でロケが行われたのですが、おっとり＆まったりした性格なので、タイトルのまま癒やしがいっぱい詰まった作品です。リゾートヴィラでの寝起きシーンから始まって、競泳水着でプールに入ったり、ニットワンピース姿でくつろいだりしています。

――オススメは？

【蒼 雪乃】 昨年までレースクイーンをやっていたので、それっぽいコスチュームを着て洗車をするシーンです。車内に入ったらイチャイチャが始まるのですが、大人の色気を意識しながらがんばったところも視聴してほしいです。

――スタイルのよさが表現できたのは？

【蒼 雪乃】 メタリックブルーのビキニを着て海に行くシーンです。石垣島ロケが決まってから、筋トレと食事制限で体を絞ったし、ウエストラインなどは特に見てほしいと思います。

――自分らしさが出せたのは？

【蒼 雪乃】 お風呂が好きなので、やっぱり入浴シーンですね。バスタブに浸かって「いい湯だなぁ」とくつろいでいます。ベージュ色の水着が大胆なデザインなのも、見どころの1つになっています。

ファンからも「すごくよかった」と評価されたそうで、グラビア活動には力を入れていく意向。8月31日にツインメッセ静岡で開催される「コスホリック42」にも、サークル名「雪乃旅館」で参加予定なので、スケジュールを空けて備えよう。