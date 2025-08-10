日本一競泳水着が似合うコスプレイヤーだと称賛される真中つぐ（まなか・つぐ）さんが、2nd DVD「ハイレグストレートフラッシュ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：132分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

高身長（167cm）で抜群のスタイルを誇る真中さんであるが、とても可愛い声と人懐っこいキャラクターも大きな魅力。コミケやコスホリでの人気も高く、実に4年半ぶりの開催となったソフマップでのイベントも、参加チケット完売を成し遂げた。

――2nd DVDはどんな内容ですか？

【真中つぐ】 4月に千葉県でロケが行なわれたのですが、「もし彼女と旅行したら……」がテーマです。役柄は細かく詰めすぎると困惑してオロオロするだろうから、「真中つぐ」そのままでやらせていただきました。素のテンションでしゃべっています（笑）。

――声が可愛いから、しゃべるシーンがあるのはうれしいですね。

【真中つぐ】 実は1st DVDはセリフがぜんぜんなかったし、今回が初めての試みだったのですが、思っていた以上に入り込めてしまう自分がいて新発見でした。

――シーンとしては？

【真中つぐ】 プールで「すごいやつなんだけどなぁ」とジャージを脱いで金色のハイレグ競泳水着を見せたり、旅館の大浴場で手ぬぐいだけで体を隠したり、夜ベッドで可愛い＆セクシーなピンク色のランジェリーで誘惑したり。チャプターごとにいろいろな格好で魅せています。

――オススメは？

【真中つぐ】 過去の回想シーンでセーラー服を披露するところです。ほかの衣装と比べて（肌の露出がないので）気持ちが落ち着いたし、意外と似合っているほうかなと思いました。

――これからの活動の方向性は？

【真中つぐ】 グラビアに力を入れたいと考えていて、雑誌の撮り下ろしや次のDVDリリースに取り組めたらいいなと。ゆくゆくは紙の写真集にも挑戦したいです。コスプレヤーとしての活動も、いままでと変わらずがんばっていきたいです。

もうすぐ開催されるコミケ（C106）はもちろん、8月22日～24日に台北で開催される「Fancy Frontier 開拓動漫祭 45」にも出演が決定。台湾で最大規模の同人即売会であり、真中さんはサークル名「つぐつぐ」で8月23日と24日に参加する予定だ。その人気は国境を越える勢いである。