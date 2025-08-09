乗馬や社交ダンスを嗜み、クラフトビールの監修も手掛けている姫野みなみ（ひめの・みなみ）さんが、8th DVD「vs仮想エロス」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを7月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今年は大人気のレースアンバサダー「Pacific Fairies 2025」に就任し、サーキットにおいてもファンを増やす姫野さん。1月に北海道で撮影された8th DVDは、雪山で遭難した女性、ロケ中のお天気お姉さん、野球好きのチアガール、雪国を旅するカップルという4つの異なるシチュエーションで魅せる内容である。ASMRに力を入れている点も特徴だ。

――それぞれの設定が凝っていますね。

【姫野みなみ】 まずは遭難シーンから始まり、山小屋で出会った男性と2人きりになる展開。ちょっと非日常的ですが、みなさんが妄想しそうなファンタジーが詰まった映像になりました。初めてASMRに挑戦したので、イヤフォンも必須です。

――オススメは？

【姫野みなみ】 お天気お姉さん役のシーンです。ダウンコートを着て雪山でリポートをやっているのですが、アナウンサーとしてのリアルな仕事経験を活かすことができました。移動中の車内でスタッフを誘惑するところもあり、今作で最もSっ気がある点もファンの方々に喜んでいただけると思います。

――雪山ロケはいかがでした？

【姫野みなみ】 「どれだけ寒いんだろう？」「くちびるが青くならないかな？」と心配でしたが、ちょっと撮影するたびに女性スタッフの方が抱きしめてくれたり、ココアを出してくれたり、チームワークで乗り切りることができました。

――ほか注目は？

【姫野みなみ】 可愛いチアのコスチュームを着て、選手に「連作先を教えて」と積極的にアプローチするところです。自分は奥手なほうだし、役柄としては正反対（笑）。そこを察知した監督さんが「魅せ方を変えよう」と、カップ麺を1人で食べるアドリブを入れてくれました。

――カップル旅行についても。

【姫野みなみ】 最初は「初めての北海道だね。美味しいものを食べよう！」とはしゃいでいますが、宿泊先のホテルでイチャイチャが始まるという……。特に「今日のために着てきちゃった」と、刺繍の入った勝負下着を見せるところを推したいです。

つい最近、YouTubeの情報番組「小岩デラックス」（略称：コイデラ）に特派員「姫」としての加入することを発表。東京の最東端、江戸川区きっての下町「小岩」の魅力を伝えるということだが、セレブ感のある姫野さんの新たな魅力となるか？ まずは視聴してみよう。