GEEKOMってメーカーをご存じですか？ 最近、Amazonなどでよく見るミニPCメーカーです。

「ミニPC」というのはその名の通り、小さい筐体のPCで、デスクトップの3分の1、もしくはそれ以下のサイズ感に収まった製品で、省スペース性に優れた製品群となっています。

そんな数あるミニPCの中でもGEEKOM製品は、価格の割にスペックが高く、沢山ラインアップも展開していて、なんだか“ミニPC界のコスパ王”みたいな扱いを受けているイメージです。

実際6万円台から購入できるミニPC「GEEKOM A6」という製品はかなり評判がよろしく、メディアやガジェットレビューなどでもよく紹介されていました。

一方でGEEKOMについて調べていくと「コスパ良すぎて逆に心配」「3年保証と書いてあるけどほんと？」「小さいけど発熱とか大丈夫なん」とか、そんなネットの声が聞こえてきます。

たしかに筆者も「GEEKOMって実際どうなん？」と思っていたときに、同社の最新モデル「IT15」が編集部に届きました。なんとタイミングのいいこと。

というわけで、本記事ではGEEKOM IT15を通じて、同社の気になったポイント＆性能をしっかりチェックしていきたいと思います！

GEEKOMって実際どうなんですか？

まず、GEEKOMというメーカーについて少しだけ。

同社はライトからハイエンドなミニPCを多くラインアップしているメーカーとなります。価格の割に中身のパーツ構成が良く、先述したA6などのエントリーモデルは価格も安く6万円台～、性能もそこそこということで評判が高いです。

そんなコスパがいいことで話題のGEEKOMですが、IT15はそんな同社のハイエンドモデル。価格は約14万円とかなりお高め。

もちろん高いのには理由があって、ただの小型PCではありません。

CPUにはCore Ultra 9 285Hという現行モバイル向けCPUの最上位クラスを搭載し、メモリーは32GB、ストレージは2TBと十分すぎる容量。

USB4やHDMI 2.1、Wi-Fi 7など最新のインターフェースもひととおり揃えており、拡張性に不安はありません。HDMI出力が2系統あるので、デュアルディスプレー環境も簡単。

「この性能と充実したインターフェースが手のひらサイズに収まっている」ということにIT15のメリットは集約されているといっても過言ではありません。

ちなみに筆者が確認した限り、現時点でこのスペックを載せたミニPCというのは数える程度しかありませんでした。なので、省スペース＆このスペックで運用できる数少ないミニPCがGEEKOM IT15ということになりそうです。

GEEKOM「IT15」の主なスペック CPU Core Ultra 9 285H（16コア、16スレッド、3.7～5.4GHz） グラフィックス Intel Arc 140T GPU メモリー 32GB（DDR5-5600MHz、最大64GB） ストレージ M.2 2280 SSD 最大2TB、M.2 2242 SATA SSD 最大2TB インターフェース USB3.2 Gen2 Type-A×3、USB 2.0 Type-A×1、USB 4.0(PD対応)×2、HDMI 2.0×2、 3.5mmイヤホンジャック×1、SDカードスロットなど ネットワーク 2.5GbE有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth Ver5.4 製品サイズ 約118×116×48mm 重さ 約600g OS Windows 11 Pro

普段使うアプリからちょっとしてゲームまで快適動作

性能はいいのは分かったけど、実際、このハイエンドモデルどんなシーンで使うの？ Core Ultra 9 285HならノートPCに搭載されているモデルはあるし、そっちでもよくない、そんな疑問を持つ方は多いと思います。

なので、ここからはGEEKOM IT15の性能を検証しながら利用シーンを想定しました。

まずは性能の基礎チェックから。Cinebench 2024ではマルチコア864pts（ウォームアップあり）、シングルコア128ptsという結果。日常作業や軽いマルチタスクなら十分な数字です。

