4倍チーズ玉！ 2倍ホルモン焼そば！どんどん亭の“増量祭”がそそる

九州を中心に出店するお好み焼専門店「どんどん亭」では、人気メニューの具材を増量する「シンドンドン増量祭」を8月5日～8月31日まで全国47店舗で実施しています。

4倍チーズ玉など「シンドンドン増量祭」

「シンドンドン増量祭」は、通常よりもお得な価格で、食べごたえのあるお好み焼きや焼そばを楽しめる企画です。いずれも数量限定で、売り切れ次第終了です。

▲お好み焼 4倍チーズ玉 1190円 通常より400円お得！

とろりと濃厚なチーズが通常の4倍入り、チーズ好きにはたまらないという贅沢仕様です。

▲3倍肉盛りぶた焼そば 1090円 通常より390円お得！

豚肉を3倍に増量し、ボリュームと満足感を追求したという一皿です。

▲2倍ホルモン焼そば 1240円 通常より490円お得！

今だけ＋100円でホルモンが通常の2倍入りに。旨みと食感を存分に味わえます。



■開催店舗

フリーモールわさだ店 / フレスポ春日浦店 / 別府店 / 中津店 / 宇部店 / 周南久米店 / 新下関店 / 大津店 / 荒尾店 / 熊本戸島店 / 浜線バイパス店 / 飛田バイパス店 / 八代店 / 柏の森店 / 那珂川店 / 行橋店 / 大野城店 / 宇美店 / 天神大名店 / 城南店 / ブランチ福岡下原店 / 直方店 / 柳川店 / 甘木店 / くりえいと宗像店 / シュロアモール筑紫野店 / 古賀花見店 / 三ヶ森店 / 曽根バイパス店 / 陣山店 / 門司店 / 八幡本城店 / 小倉蒲生店 / 八幡穴生店 / 小倉熊本店 / 小倉西港店 / 小倉セントシティ店 / 八女店 / 東合川店 / 津福店 / 諫早店 / 大村店 / 佐世保大和町店 / 鳥栖バイパス店 / 唐津店 / 鍋島店 / 佐賀兵庫店

九州の方は注目！

チーズも肉もホルモンも、惜しみなく増やしてくれる嬉しいフェア。特に「お好み焼 4倍チーズ玉」は、とろけるチーズが通常の4倍となっており、飲めるくらいです（笑）。夏バテ気味でも、このボリュームなら元気が戻りそう！



どんどん亭は福岡など中心に九州に出店しているお好み焼チェーン。お近くに店舗がある方はチェックしてみてください！







※価格は税込み表記です。