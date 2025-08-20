見た目はキュート、中身はガチ！「星のカービィ」のNintendo Switch用コントローラー

皆さんはゲーミングコントローラーに何を求めますか？

複雑な操作が苦手な人はシンプルなコントローラーでしょうか。とことんガチプレイにこだわったコアなユーザーは機能が多彩に盛り込まれたコントローラーでしょうか。あるいは、デザインにこだわったコントローラーでしょうか。

そんなことを考えながらゲーミングコントローラーを探していたら、「なんだこれ？」と、思わず目を引かれた製品に出会いました。 それが「PowerA エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - 星のカービィ プププ大集合！」です。

見た目のかわいさはもちろん、操作性にも優れたワイヤレスコントローラーです。デザインと機能性の両方を求めるSwitchユーザーにぴったりのアイテムです。

■おなじみのキャラクターたちが大集合！ 星のカービィの特別なデザイン

コントローラーの表面には、カービィをはじめ、ワドルディやメタナイトなど、おなじみのキャラクターたちが所狭しと並んでいます。どの角度から見てもポップで楽しいデザインで、ゲーム中のテンションも上がること間違いなし！

ただのキャラグッズではなく、普段使いのゲーミングギアとしても成立するのがポイント。Switch周辺機器で自分らしさを出したい人には、まさに理想の一台です。

■直感的に使えるカスタムボタン付き

見た目がかわいいだけじゃないのが、このコントローラーのすごいところ。背面には「アドバンスドゲーミングボタン」を2つ搭載しており、自分のプレイスタイルに合わせてコントロールボタンを割り当てられます。

設定は数秒で完了。複雑な操作をシンプルにして、アクションや格闘系ゲームでもアドバンテージを発揮します。操作感も軽やかで、直感的に使えるのが魅力ですね。

■有線・無線どちらもOK

ワイヤレスでも安定して接続できます。最長30時間の連続使用が可能なバッテリーを搭載し、長時間プレイや旅行先でも安心して使えるのがポイント。

また、USBケーブルによる有線接続にも対応しており、プレイ中に充電しながらの使用も可能。充電切れのストレスを感じることなく、ゲームに集中できます。

カービィ好きにはたまらないゲーミングコントローラー

このゲーミングコントローラーは、単に「星のカービィ」とのキャラクターコラボ商品というわけでなく、実用性も兼ね備えています。デザインと性能、どちらにもこだわりたい人にピッタリの製品です。

いつもとはまた違った操作感を味わってみたい人や、Switch用にサブコントローラーを探している人は、選択肢のひとつにしてみてはいかがでしょうか。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

Nintendo Switch のロゴ・ Nintendo Switch は任天堂の商標です。