大切りまぐろ・サーモン入りの「秋の彩り12種セット」かっぱ寿司で予約開始

かっぱ寿司は8月21日から11月26日までの期間限定で、「大切りまぐろ」「大切りサーモン」など秋の味覚を詰め込んだ「秋の彩り12種セット」を全国の店舗で販売します。予約は8月8日から店頭または公式アプリ、ウェブサイトから受け付けています。

▲秋の彩り12種セット

1人前（12貫）1400円～

2人前（24貫）2800円～

3人前（36貫）4200円～

4人前（48貫）5600円～

5人前（60貫）7000円～

かっぱ寿司の看板商品である「大切りまぐろ」「大切りサーモン」を中心に、ほたて、赤えび、特盛ねぎとろなど、豪華な12種類のネタ豪華が入ったセットです。

「大切りまぐろ」「大切りサーモン」は、店内で丁寧に切り付けて旨みと食感を最大限に引き出しています。

内容は、大切りまぐろ、大切りサーモン、赤えび、ほたて、いか、とろっとサーモンハラス、なすの揚げびたし、えんがわ、煮穴子、玉子、特盛いくら、特盛ねぎとろ。

▲秋の彩り12種セット＆プレミアムプリン

1人前（12貫）1720円～

2人前（24貫）3440円～

3人前（36貫）5160円～

4人前（48貫）6880円～

5人前（60貫）8600円～

なめらかな口どけのプレミアムプリンがセットになったお得な商品も用意されており、1人前あたり100円引きで購入できます。

▲秋のごちそうオードブル 1セット2120円～

また、2～3人分のボリュームでちょっとした集まりにぴったりの「秋のごちそうオードブル」も登場。塩麹仕立ての真さば竜田揚げ、さつまいもの天ぷら、ジューシーな鶏唐揚げ、フライドポテト、枝豆、だし巻き玉子、揚げたこ焼きの7品が3種のディップソースとともに楽しめます。

サイドメニューやスイーツも！

サイドメニューとして、揺らして味がつく「ふるふるポテト」のコンソメ味とのりしお味、だし巻き玉子・枝豆・小なす浅漬けの「3種のおつまみ」、濃厚な「プレミアムプリン」、和の甘味「串団子2本セット」（つぶあん・みたらし）も単品で注文可能です。

▲ふるふるポテト（コンソメ） 各490円～

▲ふるふるポテト（のりしお） 各490円～

▲3種のおつまみ（だし巻き玉子・枝豆・小なす浅漬け） 500円～

▲お持ち帰り用プレミアムプリン 420円～

▲串団子2本セット（つぶあん・みたらし） 470円～

秋の集まりにぴったり！

彩り豊かなセットを持ち帰り、自宅やお出かけ先で秋の味覚を満喫できるのが魅力のセットが登場。プリン付きのセットは特にコスパも良く、デザートまで楽しみたい人には嬉しいですね。オードブルも味のバリエーションが豊富で、家族や友人との集まりに活躍しそう！

※価格は税込み表記です。