2024年までレースクイーンとして活躍。東京オートサロンでもファンを集めた百田ゆり（ももた・ゆり）さんが、1st DVD「ミリオン・キス」（発売元：竹書房、収録時間：127分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月26日、ソフマップAKIBA アミューズメントで開催した。

数年前からデジタル写真集を出している百田さんだが、2024年秋に現在の事務所に所属することになって本格的にグラビア活動をスタート。「いい機会だし、みなさんにセクシーな体をお見せできたら」と考えながらロケに臨んだそうである。

――待望の1st DVDですね。

【百田ゆり】 一貫したストーリー設定や役柄はないのですが、どのチャプターもえちえちな感じに仕上がっているので飛ばさずに視聴してほしいです（笑）。3月に長野県にある旅館で撮影した映像になります。

――シーンとしては？

【百田ゆり】 胸元が開いたニットワンピースを着て自己紹介したり、屋内プールでハイレグの競泳水着を披露したり、大浴場で面積の小さなビキニを着てシャワーを浴びたりしています。特に大浴場のシーンは、火照りながらもきれいな肌を見せようとがんばりました。

――オススメは？

【百田ゆり】 薄暗い階段の踊り場で、トレンチコートをラフな感じで着こなすシーンです。とにかくビジュアルがよかったし、コートを脱いだときの水着もギリギリ感がすごかったです。

――ほか注目は？

【百田ゆり】 寝起きのシーンです。畳の部屋に敷かれた布団で目覚めるのですが、青のランジェリー姿のまま大人っぽい表情やポーズを意識しながらカメラと向き合いました。チャームポイントのお尻もしっかり楽しめます！

なお、2024年9月の東京ゲームショウでは、ゲーミングブランド「AULA（アウラ）」のブースにバニーガールの衣装で登場し、めちゃくちゃ可愛い子がいると評判に。イベントコンパニオンとしての実績も高く、「クルマの展示会にもよく出るので、その際はぜひ会いに来てほしいです」と呼びかけた。