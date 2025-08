にじさんじEN所属VTuber遠藤霊夢、卒業へ

ANYCOLORは8月3日、VTuberグループ「NIJISANJI EN」に所属する遠藤霊夢(Reimu Endou)氏が、2025年8月17日をもって卒業すると発表した。

遠藤霊夢氏は2021年10月、NIJISANJI ENの第3波「Ethyria(エセリア)」のメンバーとしてデビューし、以降4年にわたり活動を続けてきた。スペイン語圏出身の幽霊というキャラクター設定で、英語をメインに多言語で配信し、国際的なファンからも愛されてきた。

卒業にあたって明確な理由は公表されていないが、運営側は同氏の努力と成果に深い感謝を述べるとともに、今後の門出を心から応援しているとコメントしている。卒業後は2025年8月18日までXアカウントが公開され、ファンレターは9月17日まで受け付ける。

一方、Ethyriaの活動は同氏の卒業後も継続される。ミリー・パフェおよびエナー・アールウェットの2人でユニットを維持し、今後もファンに向けた配信をしていくという。

We regret to inform you that the NIJISANJI EN Liver Reimu Endou will be graduating on 17th August, 2025 (JST).

