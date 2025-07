マイクラのキャラがめっちゃ笑顔になったフィギュアが登場 笑ってないのはウォーデンくらい

インフォレンズは7月30日、ゲーム「マインクラフト」のYoutooz製のフィギュア11商品を、2025年9月下旬から販売開始することを発表しました。予約開始は7月30日から。

クリーパーやオオカミといった人気キャラクターはもちろん、映画で脚光を浴びた(?)チキンジョッキー、アップデートで追加されたばかりのハッピーガストなども登場します。どのフィギュアも笑顔になっているのがキュート。

いずれも価格は6050円(スティーブ&オオカミは8250円)。なお、ハッピーガストはマイクラファン・ショップ限定商品となります。

2025年9月下旬発売予定

・Youtooz マインクラフト フィギュア(クリーパー)

・Youtooz マインクラフト フィギュア(ハチ)

・Youtooz マインクラフト フィギュア(オオカミ)

・Youtooz マインクラフト フィギュア(ウォーデン)

・Youtooz マインクラフト フィギュア(ニワトリ)

・Youtooz マインクラフト フィギュア(エンダードラゴン)

2025年11月下旬発売予定

・Youtooz マインクラフト フィギュア(ウーパールーパー)

・Youtooz マインクラフト フィギュア(ネコ)

2025年12月下旬発売予定

・Youtooz マインクラフト フィギュア(スティーブ&オオカミ)

2026年2月下旬発売予定

・Youtooz マインクラフト フィギュア(チキンジョッキー)

・Youtooz マインクラフト フィギュア(ハッピーガスト)

© 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.