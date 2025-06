甘～い万博会場として話題の「JACK IN THE DONUTS」有楽町ルミネストリートにオープン

改札を抜けた瞬間、甘い香りに思わず足が止まる!──6月25日、有楽町ルミネストリートに「JACK IN THE DONUTS(ジャック イン ザ ドーナツ)」がオープンしました! JACK IN THE DONUTSでは、世界各地のスイーツをイメージした“夢の万博会場”みたいな「世界のドーナツ」を販売しています。常時25種類以上が並んでいるとあって、選ぶ楽しみもあって最高!

世界のスイーツがドーナツに

有楽町のルミネストリートに「JACK IN THE DONUTS」がオープンしました。

オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方に向けた「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など多彩なカテゴリーで常時25種類以上をラインナップ。

ギャラクシードーナツ

¥220

アメリカで話題のドーナツが日本上陸。銀河をイメージしたカラフルな見た目がイマドキ。

生マラサダカスタード

¥297

生マラサダ生地に卵感たっぷりのカスタードがたっぷり。卵、北海道産牛乳を使用したカスタード、とろけるようなふわふわな生地が楽しめます。

カヌレドーナツ

¥264

フランス菓子カヌレ特有のもっちり食感と、ほろ苦いカラメルグレーズ、ラム酒の風味を加えてより本格的に仕上げたドーナツです。

オープンを記念して、ドーナツ1,500円(税込)以上お買い上げでドーナツ1個無料券をプレゼントするキャンペーンも開催中です。

※ドーナツ1個無料券は無くなり次第配布を終了します。

※ドーナツ1個無料券は次回3個以上お買い上げで、ドーナツ1個プレゼントします。

※一会計につき1枚のご利用とさせていただきます。

※無料券はドーナツ300円(税込)以下の商品が対象です。

※他のサービス・イベントとの併用はできません。

JACK IN THE DONUTS ルミネストリート有楽町店

住所:東京都千代田区有楽町2-9-1

JR有楽町駅 銀座口外「LUMINE STREET」内

営業時間:11:00~21:00

定休日:館の休館日に準ずる