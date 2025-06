メタのAIアプリ、不倫の告白などきわどい会話が公開されているとの報告　ユーザーが誤って共有か

海外の投資家Justine Moore氏は6月12日、自身のXアカウントで、メタのAIアプリのユーザーが、誤ってAIとの会話内容を一般公開しているケースが少なくないと指摘。話題となっている。

同氏は1時間ほどのチェックで複数の公開状態の会話内容を発見。そのなかには自宅の住所や裁判に関する個人情報、不倫の告白といったきわどい内容も含まれていたという。

Wild things are happening on Meta’s AI app.



The feed is almost entirely boomers who seem to have no idea their conversations with the chatbot are posted publicly.



They get pretty personal (see second pic, which I anonymized). pic.twitter.com/0Hoff1psPU