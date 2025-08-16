昇降＆移動ができるスマートデスク

デスクワークが長引くと体のどこかしらに負担を感じませんか？ 特に座りっぱなしの姿勢は、腰や肩のコリ、集中力の低下を引き起こしがち……。そんなときに役立つのが「昇降デスク」。立ったり座ったりの姿勢を切り替えられるので、快適かつ健康的に作業を続けられます。

昇降デスクといえば電動式の大型モデルが多く、価格や設置場所のハードルが高めな印象です。ゆえに、導入に踏み切れないという人もいるのではないでしょうか？ そんな悩みに応えてくれるのが、サンワサプライのガス圧式昇降デスク「100-ERD047」です。

手動で116センチから75.3センチも高さに調整できるデスクで、キャスター付きだから移動も簡単。気分に合わせて作業スタイルを変えたい人にピッタリの1台です。本記事ではこのガス圧式昇降デスクを詳しく紹介します！

ガス圧で昇降し、キャスター付きで移動が楽

100-ERD047は、レバーを引くだけでスムーズに高さを調節できるガス圧式の昇降デスク。電動式のようにコンセントを必要とせず、コードレスでどこでも使えるのが魅力です。電源がない場所でも使えるので、リビングやベッドルーム、さらにはバルコニーでも作業OK！

価格面でも電動式より手頃な1万4800円。昇降デスクを初めて導入する人でも、気軽に試せるのがポイントです。高さ調整の操作も力入らずで軽やかなので、日常使いにピッタリな快適さがあります。

脚部にはキャスターが付いているので、移動も簡単。作業中に場所を変えたいと思ったら負荷なく移動できるので気分転換にもいいでしょう。晴れた日は窓際へ、集中したい日は書斎へと、自由に環境を変えられます。

また、キャスターはストッパー付きなので不意に大きく移動してしまう心配もありません。安定性と可搬性の両立が嬉しいですね。

天板サイズは幅75cm×奥行50cmと、ノートPC＋周辺機器を使うには十分な広さです。資料を広げながらの作業も可能で、ちょっとした書き物や軽作業にも対応します。

限られたスペースに設置できるので、ワンルームや狭い部屋でも使いやすいのが魅力。サブデスクとしても活躍しそうです。

耐荷重は最大15kgまで

天板の耐荷重は最大15kgで、ノートPCや小型ディスプレーを想定したようなスペック。軽作業には十分ですが、一般のデスクトップPCや、大型モニターを設置する用途には不向きな印象です。サブデスクとして使いたい場合は問題ありませんが、メインデスクとして使いたい場合は、設置機器の重量に注意しましょう。

移動を前提とした構造なので、多少のグラつきを感じます。実際、タイピングやマウス操作時に、わずかなグラつきを感じました。床との相性やキャスターのロック状態にもよりますが、精密な作業を求める人にとっては気になるポイントかもしれません。

作業スタイルを柔軟に変えられる、頼れるパートナー

サンワサプライのガス圧式昇降デスクは、ガス圧式で簡単に高さを調整できるのが特徴です。電源不要で手軽に昇降できるため、スタンディング作業と座り作業を切り替えながら、快適なワークスタイルを実現できます。電動タイプに比べて手頃な価格なのも嬉しいポイント。

キャスター付きなので、使いたい場所にサッと移動できるのも魅力。自宅の中でも気分に合わせて作業場所を変えることができ、働き方の自由度が広がります。デスク上のスペースもしっかり確保されており、ノートPC＋マウスの環境でストレスなく作業が可能です。

一方で、耐荷重が15kgまでとやや控えめなので、本格的なデスクトップPC環境には不向き。可動性のある構造ゆえに多少のガタつきも感じる場面がありますが、価格や機能を考えれば十分に許容範囲といえます。リモートワークや学習机として、コストを抑えつつ柔軟に使える1台を探している人にオススメのモデルです。

■Amazon.co.jpで購入