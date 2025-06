サムスン電子は、プレス向けページに「Meet the Next Chapter of Ultra(Ultra、新章スタート)」と題する記事を投稿。次期折りたたみ機での「Ultra」モデルの存在を示唆している。

この記事は韓国、グローバル(英語)とともに、日本向けサイトにも日本語に翻訳されて掲載。横折り型の折りたたみモデルと思しきティザー画像とともに、「折りたたみでUltraの体験をする準備が整いました」と、これまでのGalazy Z Foldシリーズにはなかった「Ultra」モデルのリリースを予告したと言っていい内容となっている。

その新製品が「Ultra」になる理由は、より高性能なカメラを搭載することか、それともまったく違う新要素が加わっているのか。現行モデルの「Galaxy Z Fold6/Filp6」は昨年7月に発表されているだけに、昨年同様であれば発表は実は結構間近! 期待して待ちたい。