X、新機能「チャット」提供開始　パスコード必須、時間経つとメッセージ消える機能も

Xのイーロン・マスク氏は6月2日、自身のXアカウントを通じて、Xの新しいメッセージ機能「チャット」の展開を始めたことを明らかにした。6月第1週のうちに全ユーザーへ順次提供する予定だ。

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.